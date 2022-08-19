Керівник пресслужби полку «Азов» вийшов на зв'язок з рідними

Дмитро Козацький з позивним «Орест» перебуває в полоні росіян із травня

Керівник пресслужби полку «Азов» Дмитро Козацький, який перебуває у полоні рашистів, зателефонував рідним і повідомив, що живий. Про це повідомляє Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Дмитро Козацький з позивним «Орест» перебуває в полоні росіян із травня. Кілька місяців від нього не було звісток, однак нещодавно, вже після жорстокого теракту в Оленівці, захиснику вдалося подзвонити рідним. Дмитро сказав найголовніше – він живий», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дмитро зателефонував своїй сестрі Дар’ї 2 серпня з російського номера. Військовослужбовець розповів, що він живий і перебуває в Донецьку. За його словами, йому дозволили зателефонувати рідним. У момент розмови поруч із ним був слідчий.

«Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж, і починає плакати. Я також розплакалась», – розповіла сестра.

За її словами, Козацький також зателефонував своїй мамі.

Дмитро Козацький з позивним «Орест» родом із міста Малин на Житомирщині. Він керівник пресслужби полку «Азов», автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі «Азовсталь», які облетіли весь світ. Через це його називають «очима Азовсталі».

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

До Дня Незалежності, 24 серпня, російські спецслужби готують чергову провокацію з численними жертвами. На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення т.зв. «судового засідання» над полоненими бійцями полку «Азов». Окупанти планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися «судилище» і традиційно звинуватити в цьому Україну. Про це «Главкому» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.