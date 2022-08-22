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Війна триватиме далі. Москва ухвалила показове рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна триватиме далі. Москва ухвалила показове рішення
Заборона на польоти торкнулася 11 аеропортів
фото ілюстративне

Росія знову продовжила заборону на польоти біля кордону з Україною

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти на півдні і центрі країни до 29 серпня. Заборона пов'язана з військовими діями країни-окупанта проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. 

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності. 

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі. 

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Теги: окупанти росія війна в Україні війна

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