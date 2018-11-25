Сейм Польщі підозрює голову «Укравтодору» Новака в махінаціях з податками



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Сейм Польщі підозрює, що голова «Укравтодору» Славомір Новак брав участь у махінаціях з податками

Новака звинувачують у зловживанні з поверненням ПДВ з державного бюджету

У прокуратуру Польщі планують подати заяву про можливе скоєння злочину у сфері службової діяльності колишнім главою адміністрації польського прем'єр-міністра Дональда Туска, а нині в.о. глави «Укравтодору» Славоміром Новаком.

Про це заявив сам заявник, голова слідчої комісії польського парламенту з питань податку ПДВ депутат Марцін Горала, повідомляє «Польське радіо».

Йдеться про зловживання поверненням ПДВ з державного бюджету, який спричинив найбільші збитки польським платникам податків після політичного зламу 1989 року.

За підрахунками економістів, протягом років правління кабміну Дональда Туска Польща, внаслідок податкових махінацій, зазнала від 250 до навіть 280 мільярдів злотих збитків. Саме тому польський парламент вирішив створити слідчу комісію, яка займатиметься правопорушеннями навколо ПДВ.

Повідомляється, що рішення повідомити прокуратуру про можливі злочини Новака комісія ухвалила після слухань екс-міністра фінансів уряду Туска, професор Ельжбєти Хойни-Дух.

Вона розповіла, що після її інтерв'ю для телебачення, де вона сказала про небезпеку витоку грошей із держбюджету внаслідок небезпечних записів у проектах закону про ПДВ, тодішній прем'єр наказав відсторонити її від цієї роботи.

Професор повідомила комісію, що рішення стосовно записів у проектах закону нав'язував Мінфіну та Сеймові саме Новак – тодішній директор політичного кабінету.

«Славомір Новак як шеф політичного кабінету, як людина без повноважень, організував зустрічі у канцелярії прем'єра Ради міністрів з депутатом Янушем Палікотом та якимось таємним радником Януша Палікота, який був зв'язковим кабміну та лобістів. Славомір Новак міг вчинити порушення своїх повноважень і міг не дотриматися службового обов'язку», - обґрунтував Горала причину подання до прокуратури.

Нагадаємо, що в жовтні 2016 року Славомір Новак отримав громадянство України, а з 16 жовтня того ж року був призначений в.о. глави «Укравтодору».