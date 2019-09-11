Сформовано нову делегацію Верховної Ради до ПАРЄ



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Керівника делегації Верховної Ради до ПАРЄ поки що не обрано

Парламент сформував постійну делегацію Верховної Ради до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила 11 вересня член парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.

«Делегацію сформовано», - сказала Геращенко, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

У складі делегації 12 членів і 12 заступників членів делегації: 14 народних депутатів (сім членів і сім заступників – ред.) з фракції «Слуга народу», по два - від фракцій «Опозиційна платформа - За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» і групи «За майбутнє».

Як повідомила член профільного комітету Марія Іонова, керівника делегації поки що не обрано. Вона пояснила, що голову делегації обирають її члени.

Нагадаємо, 10 вересня голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження.

11 вересня Ар'єв повідомив у Facebook, що голова ВР підписав відрядження, і він відбуває разом із Андрієм Лопушанським на засідання комітету ПАРЄ з питань рівності і недискримінації. Також до них приєднається Мустафа Джемілєв.