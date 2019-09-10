Ар'єв заявив, що Разумков блокує поїздку українських депутатів на комітет ПАРЄ щодо Криму



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ПАРЄ на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму

Післязавтра комітет ПАРЄ з питань рівності і недискримінації розглядатиме проект доповіді з кримськотатарського питання

Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що українські депутати не можуть виїхати на засідання комітету, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який з невідомих причин не підписує відрядження.

Про це Ар'єв 10 вересня написав у Facebook.

«Післязавтра комітет ПАРЄ з питань рівності і недискримінації розглядає проект доповіді з кримськотатарського питання. Там буде 4 росіян-окупантів. Там, напевно, не буде 3 українців, бо голова ВР просто не підписує відрядження мені, Мустафі Джемілєву і Андрію Лопушанському. Є різні чутки з цього приводу, але є остання надія, що це просто технічне непорозуміння», - зазначив Ар’єв.

Він зауважив, що як наслідок, українські представники, як ініціатори доповіді з дискримінації кримських татар, будуть «позбавлені можливості представити позицію і трьох голосів на підтримку адекватного тексту резолюції».

«Ми не зможемо завадити російським поправкам, які можуть знищити дух резолюції», - підкреслив Ар’єв.

Голова делегації України в ПАРЄ заявив, що «якщо після цього попередження ситуація не зміниться», можна буде говорити про «свідоме перешкоджання членам чинної делегації в ПАРЄ завершити виконання своїх обов‘язків і захистити проект резолюції з питання дискримінації кримських татар».

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму.