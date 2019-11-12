Слідом за Риммою Зюбіною з «Молодого театру» пішов ще один актор



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Колишній актор «Молодого театру» Олег Коркушко Фото: Facebook Олега Коркушка

В коментарі «Главкому» Олег Коркушко розповів, як його звільнення пов'язано зі звільненням колежанки

Актор Олег Коркушко заявив про те, що завершив працювати у «Молодому театрі». Відповідний статус він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Але згодом видалив його. Коркушко каже, що не хоче бути посередником у конфлікті художнього керівника театру Андрія Білоуса і акторки Римми Зюбіної, яка днями заявила, що звільняється з театру.

В ексклюзивному коментарі «Главкому» актор розповів, що першопричиною його рішення стали особисті обставини, але визнає, що його рішення пов'язуватимуть із тим конфліктом, який має тепер місце в театрі. «Просто зараз так час співпав, що ця інформація може розцінюватися, як радикальний хід на підтримку Римми Зюбіної», - сказав Коркушко. «Є речі, які відбуваються в театрі, я вважаю неправильними, але вдячний за ті можливості, які у мене були. Адже художній керівник дав мені багато», - додав актор, називаючи ситуацію неоднозначною, проте не бажаючи розповідати деталі того, що відбувається у театрі.

Римма Зюбіна і Олег Коркушко. Фото: Facebook Олега Коркушка

Олег Коркушко розповів, що сьогодні написав заяву про звільнення і мав розмову з художнім керівником. «Ми з ним обмінялися компліментами. В тому плані, що йому було шкода, що я іду з театру. А я подікував, що мав змогу працювати з ними», - сказав Коркушко. Він також додав, що не просто йде з конкретного театру, а покидає театральне життя на певний час, років на п'ять. «Залишатимуся в акторській сфері, але не в театральній. Взяв для себе досвід, який хочу реалізувати в інших акторських напрямках», - розповів актор.

Як повідомляв «Главком», кілька днів тому акторка Римма Зюбіна заявила про те, що йде з «Молодого» театру через безпідставні обвинувачення на свою адресу. «Мене керівник вислухати не захотів. Повірив доносам, наклепам та перекривленій інформації. Змиритися с цією несправедливість неможливо. Тому я вирішила піти.

Олегу Коркушку 24 роки. Закінчив Київський національний університет театра, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. До останнього часу працював актором у «Молодому театрі». Разом із Риммою Зюбіною, зокрема, грав у виставі «Це все вона» режисера Влада Бєлозоренка. Також знімався у кіно. Найбільш відомі роботи - серіал «Швидка допомога», фільми «Гніздо Горлиці», «Слідчий Горчаков».