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    Культура

    Скандал у столичному театрі. Відома актриса зробила гучну заяву про звільнення

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    <p>Римма Зюбіна</p> - Скандал у столичному театрі. Відома актриса зробила гучну заяву про звільнення

    Римма Зюбіна

    Фото: niklife.com.ua

    Можна витерти моє ім’я на сайті театру, але витерти з пам’яті мого серця не вдасться нікому – актриса

    Я прийняла рішення піти з Молодого театру. Мене звинуватили в тому, чого я ніколи не робила. Свою правоту я не змогла довести. Зазвичай вислуховують обидні сторони конфлікту. Тим більше, що конфлікту з мого боку не було.

    Про це на сторінці у Facebook написала актриса Молодого театру Римма Зюбіна.

    «Мене керівник вислухати не захотів. Повірив доносам, наклепам та перекривленій інформації. Змиритися с цією несправедливість неможливо. Тому я вирішила піти.

    Ну, а коли 30.10 відмінили мою виставу з «технічних» причин і поспіхом прибрали моє фото з сайту театру, я переконалась, що прийняла правильне рішення», – повідомила Зюбіна.

    Весь брєд і бруд в подробицях, я обговорювати не бажаю. Можна витерти моє ім’я на сайті театру, але витерти з пам’яті мого серця 22 року служіння Молодому – не вдасться нікому.

    «Я безмежно вдячна кожному, хто по обидві сторони рампи був зі мною. Люблю і не перестаю любити моїх колег за підтримку і партнерство, кожного глядача за Вашу любов, оплески, квіти. Ви всі допомогли мені вирости і стати сьогоднішньою», – написала актриса.

    Нагадаємо, Римма Зюбіна дружина відомого театрального режисера Станіслава Моїсеєва.

    Читайте також інтерв’ю з Станіславом Мойсеєвим: Після театру Франка не маю жодного бажання керувати будь-яким державним театром.

    Моїсеєв раніше очолював Молодий театр, а після смерті Богдана Ступки кілька років очолював Театр Франка. Сьогодні Молодий театр очолює Андрій Білоус.

    Читайте також наше інтерв’ю з Риммою Зюбіною.
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