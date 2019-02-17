Ще один нардеп-«радикал» судиться з Уляною Супрун



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Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Справу розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва

Народний депутат від фракції Радикальної партії Олексій Ленський подав судовий позов на виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту «Судова влада України».

Автоматизована система 15 лютого визначила головуючою суддю Любов Маруліну.

У коментарі «Главкому» заступник голови фракції Радикальної партії Андрій Лозовий зазначив, що позов його однопартійця стосується незаконного признання Уляни Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я.

«До Супрун можна по-різному ставитися, але в Україні має бути один закон для всіх. Кабмін призначає виконувача обов’язків міністра. Тоді Кабінет міністрів призначив Сурпун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я, хоча заступників повинен затверджувати сам міністр. Однак на той момент ця посада була вакантною. Таким чином, діюча влада витерла ноги об закон. Якщо ж прем’єр так її захищає, нехай внесе кандидатуру до парламенту і коаліція проголосує», - заявив обранець.

Разом з тим, Лозовий навів дані соціологічного опитування групи «Рейтинг» на замовлення американського інституту, згідно з якими, Уляна Супрун має найбільший антирейтинг серед українських топ-чиновників. Так, 46% респондентів вважають її роботу повністю негативною. Ще 15% опитаних оцінили діяльність Супрун скоріше негативною.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 22 липня 2016 року призначив Уляну Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я. 27 липня КМУ тимчасово поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на заступника міністра Уляну Супрун.

Як повідомляв «Главком», 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-«радикала» Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

11 лютого Міністерство юстиції України подало клопотання від імені уряду, щоб скасувати тимчасову заборону виконувати Уляні Супрун обов'язки міністра.

14 лютого Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Апеляцію Кабінету Міністрів суддя розглядав протягом трьох днів – з 11 лютого. 14 лютого він вийшов з нарадчої кімнати і оголосив рішення.

Суддя-спікер установи Богдан Санін пояснив, що суд скасував рішення з власної ініціативи через прийняте 13 лютого рішення Кабінету міністрів, яким узаконюється право Супрун виконувати обов'язки міністра. Кабмін, за словами Саніна, врегулював всі претензії, пред'явленні Супрун.

У п’ятницю, 15 лютого суддя Сергій Каракашьян, який розглядає справу за позовом народного депутата Ігора Мосійчука проти очільниці міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун, заявив про самовідвід. За словами судді-спікера окружного суду Богдана Саніна, у Каракашьяна було кілька причин, щоб взяти самовідвід.

«Перша обставина – це те, що на суддю було подано скаргу до Вищої ради правосуддя. Суддя розцінив таке звернення виключно як тиск. Друга обставина – це те, що, коли він вирішував ухвалу про скасування заходів забезпечення позову, він змушений був дати оцінку певним доказам, які вже стосуються розгляду справи по суті. Таким чином, для судді виникли інші обставини, які викликають сумнів в його незаангажованості та об’єктивності», - пояснив суддя-спікер.

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