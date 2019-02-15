Суддя у «справі Супрун» взяв самовідвід через тиск



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Суддя Сергій Каракашьян дізнався зі ЗМІ про скаргу на нього до Вищої ради правосуддя і розцінив це звернення виключно, як тиск, - Санін

Прізвище нового судді, що вестиме «справу Супрун» стане відоме наступного тижня

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян узяв самовідвід у справі щодо відсутності повноважень в Уляни Супрун виконувати обов'язки очільниці МОЗ через тиск, що чинився на нього. Про це заявив на брифінгу у п'ятницю суддя-спікер цього суду Богдан Санін, повідомляє «Укрінформ».

«Є дві обставини, через які суддя Каракашьян взяв самовідвід. На суддю Каракашьяна, як ми бачимо із ЗМІ, є скарга до Вищої ради правосуддя. Суддя розцінив це звернення виключно, як тиск», - сказав Санін.

За його словами, під час розгляду справи також виникли питання щодо незаангажованості судді.

«Другою обставиною стало те, що, коли він вирішував ухвалу про скасування заходів забезпечення позову, змушений був дати оцінку певним доказам, що безпосередньо стосуються розгляду справи по суті. Таким чином, для судді виникли інші обставини, що викликають сумнів у його незаангажованості та об’єктивності. Саме з даних обставин, щоб у жодної особи не виникали сумніви щодо достовірності та об’єктивності розгляду справи, суддя вирішив взяти самовідвід», - пояснив Санін.

Він також наголосив, що йому нічого не відомо щодо нібито подання однієї зі сторін судового процесу про відвід Каракашьяна.

«Чи подавала якась сторона про відвід Саніна, нам не відомо, оскільки суддя Каракашьян зразу ж заявив про самовідвід у справі. Суддя зразу перейшов до справи самовідводу», - сказав суддя-спікер.

За його словами, далі «справу Супрун» буде передано до технічного відділу на автоматичний перерозподіл, де й буде визначений новий суддя. «Чекати на нового суддю слід тоді, коли сама справа буде передана до технічного відділу. Оскільки справа має бути у повному та належному вигляді — має бути прошита. Для цього потрібен час. Тому, якщо справа надійде сьогодні, ми вже сьогодні дізнаємося, хто визначений суддя у справі Супрун. Якщо ні, ця інформація буде відома нам у понеділок», - сказав Санін, підкресливши, що повернення справи до судді Каракашьяна неможливе.

Він додав, що дата і час наступного засідання у цій справі стануть відомі лише тоді, коли вона потрапить до нового судді.

Раніше суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян, який розглядав позов народного депутата Мосійчука проти в.о.міністра охорони здоров'я Супрун, взяв самовідвід.