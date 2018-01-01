Ще один прозрів: кримський отаман каже, що козаки стали непотрібні Росії

При Україні козацтву приділяли більше уваги, каже Сергій Акімов

Отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов вважає, що після початку окупації Криму місцеве козацтво виявилося непотрібним Росії, Україна ж приділяла об'єднанню більше уваги. Таку думку Акімов висловив в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи новий російський закон про дружинників. «У Криму ще з 2014 року хотіли створити окремі



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При Україні козацтву приділяли більше уваги, каже Сергій Акімов

Отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов вважає, що після початку окупації Криму місцеве козацтво виявилося непотрібним Росії, Україна ж приділяла об'єднанню більше уваги. Таку думку Акімов висловив в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи новий російський закон про дружинників.

«У Криму ще з 2014 року хотіли створити окремі реєстри козацтва і громадських працівників, щоб надавати фінансування, пільги, проте затія провалилася. Йшлося навіть про те, щоб надавати козакам землю. Багато розчарувалися, оскільки при Україні козацтву приділяли більше уваги. Виходить, що Росії ми не потрібні: не зробили кадетські корпуси, навіть не подали документи на створення станиць, не заклали жодного храму», - зазначив отаман.

31 грудня 2017 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про прийом в дружинники. Ці волонтери повинні допомагати поліції стежити за громадським порядком, але вони не мають права затримати людину на вулиці і вести його в райвідділ - тільки викликати правоохоронців.

В окупованому Криму з 2014 року діють різні громадські організації проросійського патріотичного спрямування, в тому числі так звана самооборона і загони козаків.

Нагадаємо, в окупованому Криму шириться свавілля будівельних компаній та чиновників, які ніяк не реагують на появу незаконних забудов на півострові, захопленому в 2014 році Росією. Про це пише відомий кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний.

Джерело: Крим.Реалії