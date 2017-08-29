Відомий кримський сепаратист прозрів: Я не буду голосувати за Путіна

Кримчани вже обіцянок наїлися, каже сепаратист

В окупованому Криму шириться свавілля будівельних компаній та чиновників, які ніяк не реагують на появу незаконних забудов на півострові, захопленому в 2014 році Росією. Про це у своєму блозі на сайті «Ехо Москви» пише відомий кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний. За його словами, процеси, які він спостерігає в



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Олександр Горний

Кримчани вже обіцянок наїлися, каже сепаратист

В окупованому Криму шириться свавілля будівельних компаній та чиновників, які ніяк не реагують на появу незаконних забудов на півострові, захопленому в 2014 році Росією. Про це у своєму блозі на сайті «Ехо Москви» пише відомий кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний.

За його словами, процеси, які він спостерігає в окупованому Криму примушують його відмовитись від підтримки президента РФ Володимира Путіна на наступних виборах.

«Я розчарований. Я не буду голосувати за Путіна на президентських виборах, поки він не наведе порядок особисто в Криму. Та й кримчани вже обіцянок наїлися. Володимир Володимирович, Ви віддали Крим на поталу шахраям», - пише він.

Горний конкретизував схему, за якою на окупованому півострові ведеться незаконне будівництво.

«У Криму схема проста. Купується або береться ділянка під ІЖБ (індивідуальне житлове будінвцтво – ред.) на 8-10 соток і там замість приватного будиночка в три поверхи максимум, виникає багатоповерхівка. Як? А ось так, її потім легалізують, продають і все - бізнес зроблений. Інвестиції по-кримськи», - пише проросійський блогер.

«Все в Криму крутиться навколо чотирьох речей - бюджетних грошей, землі, приватизації націоналізованих об'єктів і незаконних будівництв. Після [окупації] Криму … почалася чехарда і переділ. Липові держакти, липові українські печатки, та ще й Держрада (незаконний парламент, утворений російською владою в Криму після початку окупації – ред.) зі своїм вождем Константиновим, і його будівельною компанією «Консоль» не губиться, а будує, будує, і будує де хоче, точніше, де йому дозволить місцева влада. А вона дозволяє. Скільки скандалів в останні три роки по забудові ним парків і набережних! Аксьонов хмурить чоло, каже, що він в шоці, обіцяє танковий біатлон по шахраям на узбережжі, а підсумок нульовий», - констатує кримський сепаратист.

Горний також стверджує, що забудовники почали погрожувати людям, які борються проти їх свавілля. Зокрема, за його словами, тиск здійснюється на журналіста Євгена Гайворонського, який виступив із критикою забудовника Тюкаєва.

«Тут його (Гайворонського – ред.) пригоди і почалися. То спортсменів поговорити по душам до нього присилали, то пропонували зімітувати, що його побили (спортсмени не хотіли чіпати журналіста, типу дуже поважають, але перед господарем треба відзвітувати) але так, не по-справжньому, зате прибуток навпіл, Євгену 2-3 тисячі рублів на хліб. Взагалі, Євгена обіцяли вбити, за те, що він пише», - стверджує Горний.

Сепаратист робить висновок, що «у Криму свавілля, Кремль вперто не помічає відбувається свавілля, радіючи будівництва моста».

«Ліберальній тусовці тема Криму противна, інакше на Заході по голівці не погладять, а гляди ще й образяться, в Україну не пустять потусити. Це вже не факт, а діагноз. У такій системі координат ми живемо, що хоч емігруй в Сахару, де в пісках гадів поменше буде», - додає Горний.

Нагадаємо, кримський проросійський блогер Олександр Горний констатував, що чиновники, які керують окупованою Феодосією, та депутати «Єдиної Росії» «примудрилися угробити це прекрасне місто за пару років і практично зірвати святкування 200-річчя великого художника-мариніста».

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