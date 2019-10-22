Ще один росіянин просить політичного притулку в Україні



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Росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту

Громадянин РФ просить притулку в Україні у зв’язку з політичними переслідуваннями в Росії за участь в акціях опозиції.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

Деталі: Згідно із повідомленням, 26-річний росіянин прибув у пункт пропуску «Сеньківка», що у Чернігівській області, 21 жовтня.

Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.

У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади.

Після проведення необхідних заходів прикордонники направили шукача притулку до органів Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, раніше росіянка у столичному аеропорту попросила притулку в Україні.

Прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.

До слова, раніше повідомлялося, що українцям стане складніше отримати притулок в Італії.

«Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час пресконференції в п'ятницю, 4 жовтня, представив список «безпечних країн». Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у цьому списку 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. За словами Ді Майо, третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав.