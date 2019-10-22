  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще один росіянин просить політичного притулку в Україні

    • Розсилка
    Ще один росіянин просить політичного притулку в Україні

    Росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту

    Громадянин РФ просить притулку в Україні у зв’язку з політичними переслідуваннями в Росії за участь в акціях опозиції.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

    Деталі: Згідно із повідомленням, 26-річний росіянин прибув у пункт пропуску «Сеньківка», що у Чернігівській області, 21 жовтня.

    Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.

    У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади.

    Після проведення необхідних заходів прикордонники направили шукача притулку до органів Державної міграційної служби України.

    Нагадаємо, раніше росіянка у столичному аеропорту попросила притулку в Україні

    Прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.

    До слова, раніше повідомлялося, що українцям стане складніше отримати притулок в Італії

    «Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час пресконференції в п'ятницю, 4 жовтня, представив список «безпечних країн». Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, у цьому списку 13 країн: Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс. За словами Ді Майо, третина всіх мігрантів, які просять притулку в Італії, походять саме з цих держав. 

     

    прикордонники Північна Македонія притулок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ