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    Ще одна країна ЄС виявила китайський коронавірус

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    Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу - Ще одна країна ЄС виявила китайський коронавірус
    Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу

    Захворіла жінка, яка відвідала місто Ухань в Китаї

    У Швеції зафіксували перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

    Про це повідомляє SVT.

    Управління охорони здоров'я Швеції провело близько 20 аналізів зразків від людей, у яких виявили симптоми респіраторних хвороб після перебування в постраждалому районі в Китаї.

    Позитивний результат тестів виявили в окрузі Йенчепінг.

    «Це не є несподіванкою, враховуючи, що ми багато подорожуємо, і ми робили відповідні прогнози, що це може статися. Подібні випадки були виявлені і в ряді інших країн», - сказала Карін Тегмарк Віселл, керівник департаменту управління громадської охорони здоров'я.

    Повідомляється, що захворіла жінка, яка відвідала місто Ухань в Китаї і у якої з'явилися симптоми у вигляді кашлю після прибуття до Швеції.

    Вона повернулася до Швеції 24 січня, ще не маючи симптомів захворювання. Жінка сама звернулася в службу допомоги.

    Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії та Великій Британії.

    Також нагадаємо, що у Росії виявили перші два випадки коронавірусу.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

     Читайте також: В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу
    Швеція ЄС здоров'я Китай хвороби епідемія жінка інфекція вірус ВООЗ
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