Ще одна країна ЄС виявила китайський коронавірус



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Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу

Захворіла жінка, яка відвідала місто Ухань в Китаї

У Швеції зафіксували перший підтверджений випадок зараження коронавірусом нового типу, який викликає пневмонію.

Про це повідомляє SVT.

Управління охорони здоров'я Швеції провело близько 20 аналізів зразків від людей, у яких виявили симптоми респіраторних хвороб після перебування в постраждалому районі в Китаї.

Позитивний результат тестів виявили в окрузі Йенчепінг.

«Це не є несподіванкою, враховуючи, що ми багато подорожуємо, і ми робили відповідні прогнози, що це може статися. Подібні випадки були виявлені і в ряді інших країн», - сказала Карін Тегмарк Віселл, керівник департаменту управління громадської охорони здоров'я.

Повідомляється, що захворіла жінка, яка відвідала місто Ухань в Китаї і у якої з'явилися симптоми у вигляді кашлю після прибуття до Швеції.

Вона повернулася до Швеції 24 січня, ще не маючи симптомів захворювання. Жінка сама звернулася в службу допомоги.

Швеція стала шостою країною ЄС, де підтвердили новий тип коронавірусу. Раніше про випадки зараження повідомили у Франції, Німеччині, Фінляндії, Італії та Великій Британії.

Також нагадаємо, що у Росії виявили перші два випадки коронавірусу.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.