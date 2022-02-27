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    «Що б сказав на це Жванецький?». Російський гуморист Слєпаков звернувся до Путіна

    Інструментом для переконання Путіна Слєпаков обрав радянську культуру - «Що б сказав на це Жванецький?». Російський гуморист Слєпаков звернувся до Путіна
    Інструментом для переконання Путіна Слєпаков обрав радянську культуру

    Російський артист був дуже обережним у формулюваннях, називав Путіна «дорогим Володимиром Володимировичем», але закликав припинити воювати з Україною

    Російський поет і сценарист Семен Слєпаков записав звернення до президента країни-агресора Володимира Путіна. Так він відреагував на заклик колишньої колеги по КВК Олени Кравець, який вона оприлюднила вчора. «Придумайте щось!», – просила вона, і Слєпаков придумав.

    Російський артист був дуже обережним у формулюваннях, називав Путіна «дорогим Володимиром Володимировичем», але закликав припинити воювати з Україною. Інструментом для переконання Путіна Слєпаков обрав радянську культуру.

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    «Ми з вами обидва народилися і жили в одній країні – СРСР. Ми співали одні й ті самі пісні, дивилися одні й ті самі фільми, сміялися з одних і тих самих жартів. Дорогий Володимире Володимировичу, як ви думаєте, що б відчували усі наші улюблені діячі культури, якби побачили, до чого ми зараз дійшли. Що б відчув Михайло Михайлович Жванецький, який народився в Одесі, з яким ви особисто дружили? Як би до цього поставився Володимир Семенович Висоцький, пісні якого ви знаєте напамять, а фільм «Місце зустрічі змінити не можна» можете цитувати? Його воєнні пісні є частиною патр культури. Якби Володимир Семенович писав пісню про військову операцію в Україні, я сумніваюся, що його посил був би таким самим, як у його воєнних піснях», – сказав він.

    «Чи могли б собі таке уявити Юрій Нікулін, Євгеній Леонов, Георгій Віцин, Володимир Меньшов, Ельдар Рязанов, Леонід Гайдай, Олег Даль, над роботами яких ми усі стільки разів сміялися і плакали. Багато з них були фронтовиками і воювали пліч- о-пліч з українцями. Аркадій Борисович Стругацький, Олександр Ісаєвич Солженіцин, якого ви особисто називали істиним патріотом Росії, – думаю, що вони б не могли собі цього уявити», – вів далі Слєпаков.

    «Ви, напевно, відповісте, що вони були б не менш шоковані тим, що відбувалось в останні 8 років на Донбасі. І це правда. Але я не певен, що це б для них виправдало те, що відбувається в Україні зараз. Я знаю, що ви поважаєте пам’ять наших предків, нашу духовну спадщину. Прошу, давайте з поваги до тих, хто зробив нас кращими, добрішими та чистішими, знайдемо якийсь інший вихід із цієї жахливої ситуації. Я розумію, що все вже зайшло надто далеко, але у вас же точно вийде щось змінити, якщо ви вважатимете це за необхідне», – додав він.

    Теги: Росія війна Україна СРСР артист фільм
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    «Що б сказав на це Жванецький?». Російський гуморист Слєпаков звернувся до Путіна