На Волині за несплату аліментів посадили до в'язниці жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волинянку позбавили волі за несплату аліментів

Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості становила 32 тисячі 768 гривень

Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.

У вироку суду йдеться, що жінка досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.

Утім працездатназлісно ухилялася від сплати визначенихрішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини.

Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості становила 32 тисячі 768 гривень.

Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання - арешт на тримісяці. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, жінку позбавлятьволі на три роки та один місяць.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.