  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині за несплату аліментів посадили до в'язниці жінку

    • Розсилка
    Волинянку позбавили волі за несплату аліментів - На Волині за несплату аліментів посадили до в'язниці жінку
    Волинянку позбавили волі за несплату аліментів

    Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості становила 32 тисячі 768 гривень

    Ківерцівський районний суд виніс вирок уродженці села Хопнів Ківерцівського району Волинської області, яка не сплатила аліменти на утримання дитини.

    У вироку суду йдеться, що жінка досі була засуджена на 2 років умовно за вчинену крадіжку.

    Утім працездатназлісно ухилялася від сплати визначенихрішенням Ківерцівського районного суду Волинської області від 19.07.2017 року коштів (аліментів) на утримання малолітньої дитини.

    Станом на 1 червня 2020 року сума заборгованості становила 32 тисячі 768 гривень.

    Обвинувачена свою вину визнала. Суд визнав жінку винною та призначив покарання - арешт на тримісяці. Однак, зважаючи на те, що у неї була попередня судимість та невідбуте покарання, жінку позбавлятьволі на три роки та один місяць.

    Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

    суд арешт Волинська область аліменти жінка вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ