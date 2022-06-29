Маємо докази злочинів військових РФ: Зеленський звернувся до українців

Кожен із російських терористів буде покараний, зазначив глава держави

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811.

«Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі», – сказав Зеленський.

«Хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому об'єкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі», – підкреслив глава держави.

Зеленський показав у своєму зверненні момент влучання російської ракети у ТРЦ «Амстор» в Кременчуці.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.





