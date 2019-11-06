На Україну наступають дифтерія та грип – свіжі дані МОЗ



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Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 39 395 людей, заявили в МОЗ

На ГРВІ в Україні за минулий тиждень (28.10–03.11) захворіло 147 499 осіб, із них 67% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 385,7 на 100 тисяч населення, що на 19,1 % менше епідемічного порогу по Україні.

Про це 6 листопада повідомляє пресслужба МОЗ.

«Зареєстровано шість випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, інтенсивний показник склав 15,9 на 100 тисяч населення та 27 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції», - говориться у повідомленні.

В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ знаходилась на неепідемічних рівнях, заявили в МОЗ.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 39 395 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 90 774 осіб.

Також, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 25 по 31 жовтня в Україні на кір захворіла 51 людина: 17 дорослих і 34 дітей. Протягом тижня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Чернівецькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, станом на 4 листопада підтверджено 21 діагноз «дифтерія».

«Інші випадки дифтерії, про які в ЗМІ шириться інформація, станом на сьогодні лабораторно не підтверджені», - підкреслили у міністерстві.

Водночас за попередні дев’ять років, із 2010 по 2018 рік, загалом зареєстровано 56 випадків.

МОЗ України наголошує, що вакцинація від дифтерії дозволяє захистити себе і близьких від тяжких наслідків хвороби. В Україні наявно 6 млн 800 тис. доз вакцини від дифтерії, які розподілені по всіх областях. Безоплатне щеплення можна отримати звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовані два випадки захворювання на дифтерію.