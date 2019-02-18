Шестеро рибалок на Дніпропетровщині провалилися під кригу



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Після порятунку рибалки від госпіталізації відмовилися

Рибалка у Кривому Розі провалився під кригу і потонув

У неділю, 17 лютого, на водосховищі садового товариства «Пластик» у селищі Самарівка Дніпропетровської області чоловік пішов під кригу. Місцеві рибалки помітили чоловіка, що потопає, і викликали на допомогу службу порятунку. Про це повідомляє «Інформатор».

За допомогою спеціального водолазного спорядження, надувного плоту і рятувальної мотузки дістали постраждалого на берег і відразу ж передали медикам. Оглянувши його, лікарі прийняли рішення госпіталізувати чоловіка, 1953 року народження, в 6-у міську лікарню, з діагнозом переохолодження.

У той час як рятувальники тягнули потерпілого до берега, поруч провалилися ще п'ять чоловіків. Кожен з них перебував не ближче, ніж за 500 метрів від берега, через що діяти водолазам довелося максимально швидко.

Всіх потерпілих водолази швидко витягли на берег цілими та неушкодженими. Від медичної допомоги всі п'ятеро відмовилися.

У Кривому Розі рибалка провалився під лід і потонув. При температурі в десять градусів тепла він пішов за рибою на водосховище.