Шести українським медикам, які перехворіли на Covid-19, призначили пожиттєві виплати

Фонд соціального страхування призначив пожиттєві щомісячні виплати для шести медиків після профхвороби на Covid-19

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально

Фонд соціального страхування України (ФССУ) призначив пожиттєві виплати шести медикам, які перехворіли на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

«ФССУ призначив пожиттєві щомісячні виплати для шести медиків після профхвороби на Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Розмір щомісячної виплати для кожного медика визначено індивідуально залежно від ступеня непрацездатності й середнього доходу.

Так, 18 листопада фонд призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на Covid-19, для чотирьох медпрацівників, які мають встановлену групу інвалідності:

лікаря-анестезіолога з Одеської області, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря-кардіолога з Івано-Франківської області, якому було встановлено II групу інвалідності;

лікаря загальної практики сімейної медицини з Волині, якому було встановлено III групу інвалідності;

завідувача приймального відділення - лікаря-хірурга з Києва, якому встановлено III групу інвалідності.

Загальна сума страхових виплат, які фонд щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 46 тис. 245 грн.

Також, Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати, пов’язані із захворюванням на Covid-19, для двох медиків, які мають встановлену стійку втрату працездатності:

старшого фельдшера – лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківської області, якому встановлено 25% стійкої втрати професійної працездатності;

лікаря-терапевта з Полтавської області, якому встановлено 10% стійкої втрати професійної працездатності.

«Загальна сума страхових виплат, які ФССУ щомісяця здійснюватиме для зазначених медичних працівників, становить 2323 грн», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу, 17 листопада, в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.