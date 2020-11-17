Лікар пояснив, що означають показники пульсоксиметра і коли потрібен додатковий кисень

Павло Сільковський розповів, що робити, коли насичення киснем крові падає

У період епідемії коронавірусу чимало лікарів, а, зокрема, і самі пацієнти часто користуються пульсоксиметром. Цей електронний пристрій може порахувати частоту серцевих скорочень і насичення крові киснем – тобто сатурацію.

Лікар Рівненської обласної лікарні Павло Сільковський пояснив, які показники свідчать, що з вашими легенями все гаразд, а які вказують на те, що ви потребуєте додаткового кисню і негайної госпіталізації.

«Якщо на своєму приладі ви бачите 95% і вище – це супер! Значить ваші легені в нормальному стані. Так, там може бути правобічна, лівобічна і навіть двобічна пневмонія. Але якщо кисень нормальний, то вона займає невелику площу і її навіть лікувати не потрібно. Організм сам полікує це краще за будь-які ліки», – розповів Павло Сільковський на своїй сторінці у Facebook.

Якщо ваш кисень в межах 90–95%, то це означає, що площа ураження легень більша і це має насторожувати, каже лікар і радить більше виходити на свіже повітря.

«Краще провітрювати свою кімнату, робити зарядку, ходити, лежати на животі і ви побачите, що кисень піднімається. Потрібно бути в контакті зі своїм лікарем і згодом побачите, що кисень повернувся до норми і спокійно видихнете», – радить медик.

Також Павло Сільковський розповів, за яких показників потрібно бити тривогу.

«Якщо сатурація знизилась до 90% і має тенденцію рухатися вниз, така людина потребує або кисневого концентратора, або кисневу підтримку в умовах лікарні. Дома вилікуватися буде значно важче, хоч і можливо. Але це сигнал бити тривогу і звертатися по висококваліфіковану допомогу», – наголошує лікар.