Влада Київщини спростовує, що у Білій Церкві батько вмер, бо віддав кисень сину

За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я КОДА, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355

Проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів на Київщині не існує ─ КОДА

Київська обласна державна адміністрація спростувала інформацію про те, що в одній з лікарень м. Біла Церква помер хворий на коронавірус чоловік, який поступився своїм киснем також хворому сину.

«Дана інформація не відповідає дійсності», ─ запевняють в Київській облдержадміністрації.



Зазначається, що джерело, на яке посилався сайт – це сторінка волонтера у Facebook.

Головний лікар названого медзакладу цю інформацію спростувала.

«У підпорядкованому мені медзакладі такого випадку не було», – повідомила Тетяна Дідич.



За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355.

«На сьогодні, 18 листопада, заповненні 825 ліжок. Таким чином, вільними залишаються 530 ліжкок. Проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів не існує», – повідомила Олена Єфіменко, директор Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 18 листопада волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в одній із українських лікарень від коронавірусу помер чоловік, бо йому не вистачило кисню. Свій він віддав хворому на коронавірус синові.

Також повідомлялося, що у Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

До слова, напередодні Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень.

Раніше волонтерка Леся Литвинова розповіла про війну за кисень в українських лікарнях. Зокрема, Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.



