  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Влада Київщини спростовує, що у Білій Церкві батько вмер, бо віддав кисень сину

    • Розсилка
    <br />За офіційною інформацією департаменту охорони здоров&rsquo;я КОДА, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355 - Влада Київщини спростовує, що у Білій Церкві батько вмер, бо віддав кисень сину

    За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я КОДА, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355

    Проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів на Київщині не існує ─ КОДА

    Київська обласна державна адміністрація спростувала інформацію про те, що в одній з лікарень м. Біла Церква помер хворий на коронавірус чоловік, який поступився своїм киснем також хворому сину.

    «Дана інформація не відповідає дійсності», ─ запевняють в Київській облдержадміністрації.

    Зазначається, що джерело, на яке посилався сайт – це сторінка волонтера у Facebook.

    Головний лікар названого медзакладу цю інформацію спростувала.

    «У підпорядкованому мені медзакладі такого випадку не було», – повідомила Тетяна Дідич.

    За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, на сьогодні в області з 2185 ліжок, відведених під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключено 1355.

    «На сьогодні, 18 листопада, заповненні 825 ліжок. Таким чином, вільними залишаються 530 ліжкок. Проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів не існує», – повідомила Олена Єфіменко, директор Департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

    Нагадаємо, 18 листопада волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в одній із українських лікарень від коронавірусу помер чоловік, бо йому не вистачило кисню. Свій він віддав хворому на коронавірус синові.

    Також повідомлялося, що у Житомирі від ускладнень після коронавірусу померла 39-річна викладачка Ольга Грабар. Вона працювала в державному технологічному університеті, і напередодні своєї смерті написала пост у Facebook зі зверненням до місцевої влади через нестачу кисню в лікарні.

    До слова, напередодні Фонд Порошенка домовився про поставки кисневих станцій до лікарень

    Раніше волонтерка Леся Литвинова розповіла про війну за кисень в українських лікарнях. Зокрема, Литвинова, до якої зараз звертаються в тому числі за кисневими концентраторами, розповіла, що через карантин вихідного дня волонтери на вихідні змушені переносити концентратори з офісу, який закривається, до гаража.


    Теги: лікар смерть Київщина Facebook карантин чоловік влада коронавірус Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies