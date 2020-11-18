Противірусних препаратів не існує? Ізраїльський реаніматолог зруйнував український міф

Борис Бриль назвав єдиний противірусний препарат, який поки що довів свою ефективність у випадку Covid-19

Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль пояснив, чому лікарі рекомендують противірусні препарати та чому вони не рятують від вірусів.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що противірусні ліки не довели свою ефективність.

«Часто лікарі рекомендують противірусні препарати, наприклад, фавіпіравір, який не пройшов жодного дослідження, але зараз він дуже поширений. Потрібно знати, що дослідження не підтвердили його ефективність. (Оновлений 11 листопада протокол лікування МОЗ пропонує призначати фавіпіравір в перші п’ять днів появи перших симптомів захворювання Covid-19 тривалістю 5-14 днів – «Главком»). Ніяких противірусних препаратів просто не існує – люди це повинні знати. І якщо лікар призначить, то завжди можна запитати: чому ви мені це призначаєте? Противірусний препарат не підходить з тієї причини, що немає доказової бази його ефективності, а досвід лікаря – це не доказ», – наголосив Бриль.

Крім того, медичний експерт зазначив, що є тільки один ефективний противірусний препарат, який приймав Дональд Трамп – це Ремдесівір. Лікар поділився результатами лікування цим препаратом в Ізраїлі.

«Результати лікування поки що не розходяться з результатами, про які йде мова в літературі, опублікованій в CDC (cdc.gov) і в Лансет (thelancet.com). Це єдиний противірусний препарат, який поки що довів свою ефективність з Covid-19. Всі інші не довели в принципі свою ефективність, і при Covid-19 зокрема. Наприклад, є такий препарат таміфлю, він ефективний в певному відсотку випадків при грипі, але абсолютно не ефективний при Covid-19. Його застосування абсолютно марно. Тому я і називаю лохотроном призначення противірусних препаратів», – сказав Бриль.

Нагадаємо, що у США вперше зареєстрували Ремдесівір, як ліки проти коронавірусу.