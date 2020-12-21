Шевченківська премія. Твори, що пройшли у третій вирішальний тур

Третій тур конкурсу відбудеться у лютому 2021 року

Відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.

Отже, члени комітету, за результатами таємного голосування, сформували список творів у кожній з номінацій, допущених до третього туру.

Література

Олена Герасим'юк Книга поезій«Тюремна пісня»

Оксана Луцишина Роман «Іван і Феба»

Василь Махно Роман «Вічний календар»

Володимир Рафєєнко Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»

Публіцистика, журналістика

Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»

Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»

Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»

Музичне мистецтво

Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО» Цикл «Архітектура голосу»

Олександр Козаренко (піаніст) Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»

Візуальне мистецтво

Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»

Борис Михайлов (художник) Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»

Василь Семенюк (художник) Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»

Анатолій Федірко (художник) Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»

Кіномистецтво

Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) Художній фільм«Атлантида»

Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) Фільм «Погані дороги»

Театральне мистецтво

Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) Вистава «Шинель»за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру

Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Євген Лавренчук (режисер) Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету

Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Третій тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року заплановано провести у лютому місяці наступного року.

У засіданні комітету взяли участь: Юрій Макаров – голова Комітету, Тамара Гундорова – заступник голови Комітету, Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Тетяна Кочубінська, Любов Морозова, Ігор Панасов, Влада Ралко, Михайло Рашковецький, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.