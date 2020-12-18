Лікарка зі Львова єдина написала радіодиктант без жодної помилки

Усього було визначено 17 переможців Загальнонаціонального радіодиктанту, які припустилися не більще двох помилок

У листопаді в День писемності та мови в Україні провели радіодиктант. 16 грудня у прямому ефірі Українського радіо оголосили переможців. Абсолютною переможницею стала 74-річна лікарка-бактеріологиня зі Львова Христина Гоянюк.

Про це повідомили на сайті UA: Українське радіо. Христина Гоянюк єдина учасниця, яка написала радіодиктант без помилок. Переможниця розповіла, що вона вже 20 раз бере участь у радіодиктанті.

Переможниця зазначила, що для неї це свято. Цього дня вона вимикає усі телефони, налаштовує диктофон для запису радіодиктанту і чекає на цю урочисту мить. Потім перевіряє написаний текст та уважно слухає інтонацію диктора. Додає, що любов до української мови мені прищепив мій батько, який викладав українську мову та літературу.

Текст радіодиктанту 2020, ukr.radio/news

Загалом організатори отримали близько 16 тисяч листів. З них близько 14 тисяч - електронною поштою, ще 2 тисячі робіт найдішли у паперовому вигляді. Усього було визначено 17 переможців Загальнонаціонального радіодиктанту, які припустилися по 0-2 помилки. Цього року учасники писали текст, який створив письменник і видавець Іван Малкович.

Зазначимо також, що цьогоріч диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Саме Авраменко вважає, що цьогорічний текст диктанту хоч й був цікавий та актуальний, але він не відповідає духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.