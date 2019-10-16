Шевчука не пустили на роботу. В Конституційному суді пояснили причину



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Коли Шевчук намагався пройти на своє робоче місце, охорона УДО не пустила його

Адвокати Шевчука викликали поліцію для фіксування недопуску на робоче місце

Станіслава Шевчука, якого Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді голови Конституційного суду України, не пустили на роботу.

Про це у середу, 16 жовтня, повідомляє ТСН.

Зазначається, що коли Шевчук намагався пройти на своє робоче місце, охорона УДО пояснила - прохід на режимний об’єкт можливий лише за службовим посвідченням та перепусткою.

Голова секретаріату повідомив, що Конституційний суд поки не вирішив, що робити із поверненням колишнього голови Шевчука. В засіданні, де розглядають цю справу, оголосили перерву і продовжать його найближчим часом.

Адвокати Шевчука викликали поліцію для фіксування недопуску на робоче місце і будуть скаржитися до Державного бюро розслідування.

«Я не можу погодитися, що суд відклав виконання рішення на невизначений час. Я не можу чекати чотири роки, бо у мене повноваження залишаються три роки. Рішення має бути виконано негайно, я очікував, що воно буде виконано вчора. Сьогодні воно теж не буде виконано», - сказав Шевчук.

У свою чергу в пресслужбі КСУ підтвердили, що 16 жовтня до Конституційного Суду звернувся Станіслав Шевчук з усною вимогою допустити його до робочого місця, він наголошував на тому, що в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва йдеться про негайне виконання рішення в частині поновлення його на посаді судді та голови Конституційного Суду України.

В КСУ пояснили, що 16 жовтня на час прибуття Шевчука до Конституційного суду «було відсутнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/8752/19, завірене гербовою печаткою, як цього вимагає чинне законодавство України».

«Крім того, як скорочений, так і повний тексти рішення у цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Надана особисто Шевчуком 15 жовтня копія скороченого судового рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 жовтня не завірена належним чином, як цього вимагає Інструкція з діловодства в адміністративних судах України (затверджена Наказом державної судової адміністрації № 174 від 17.12.2013 р.)», - заявили в КСУ.

Як відомо, 15 жовтня Шевчук прийшов в будівлю КСУ та подав до секретаріату суду заяву про те, що знову став головою Конституційного суду.

Нагадаємо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду в повному обсязі та відновив його на посаді голови КСУ.