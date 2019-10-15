Конституційний суд розбереться, хто і як має керувати столицею



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Відкрито конституційне провадження за поданням 51 нардепа

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження за поданням 51 народного депутата України щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він нагадав, що з відповідним поданням народні депутати звернулися до Конституційного суду 28 серпня 2019 року.

«У поданні зазначалося, що, як визначено Конституцією України, у місті Київ первинно та повноцінно діє місцеве самоврядування в Україні із особливостями, що встановлює «Закон про столицю». Статтею 141 Конституції передбачено, що територіальна громада Києва на відкритих та прямих виборах обирає міського голову. І саме він головує на засіданнях Київради та очолює її виконавчий орган, терміном на 5 років», - підкреслив Кличко.

Мер столиці зазначив, що Конституційний суд ще у 2003 році своїм рішенням дав роз’яснення, що київський міський голова, обраний громадою, має бути призначений і головою Київської міської державної адміністрації. Тобто, призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА президентом України не є суміщенням посад, а є формою виконання міським головою «ex officio» своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

«Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І справа не в прізвищах та посадах. Йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування. Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – «Законом про столицю», – наголосив Кличко коментуючи звернення народних депутатів до Конституційного суду.

Він також зазначив, що ухвалений парламентом у першому читанні законопроект № 2143-3 «Про місто Київ – столицю України» суперечить низці статей Конституції у частині засадничих підстав здійснення у столиці місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.