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    Шість порушень режиму тиші на Донбасі: російські найманці скидали гранати з квадрокоптерів

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    Українські захисники у відповідь на провокації відкрили вогонь - Шість порушень режиму тиші на Донбасі: російські найманці скидали гранати з квадрокоптерів

    Українські захисники у відповідь на провокації відкрили вогонь

    Фото з відкритих джерел

    Ворожі формування в ОРДЛО нарощують кількість військової техніки

    Шість порушень вогню зафіксовано у зоні проведення Операції обʼєднаних сил станом на 17:00 у суботу, 13 березня. Як повідомляє пресцентр ООС, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу «квадрокоптер», збройні сили Російської Федерації здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.

    Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь.

    У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ.

    Концентрація військової техніки в області полігонів – прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.

    Нагадаємо, в п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

    Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

    Як зафіксовано у звітах міжнародних спостерігачів, збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ ОРДЛО розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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