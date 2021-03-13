Шість порушень режиму тиші на Донбасі: російські найманці скидали гранати з квадрокоптерів

Українські захисники у відповідь на провокації відкрили вогонь

Ворожі формування в ОРДЛО нарощують кількість військової техніки

Шість порушень вогню зафіксовано у зоні проведення Операції обʼєднаних сил станом на 17:00 у суботу, 13 березня. Як повідомляє пресцентр ООС, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу «квадрокоптер», збройні сили Російської Федерації здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.

Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь.

У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ.

Концентрація військової техніки в області полігонів – прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

Як зафіксовано у звітах міжнародних спостерігачів, збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.