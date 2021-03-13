На Донбасі від кулі російського снайпера загинув український боєць

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ

Неподалік населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Від кулі снайпера загинув військовослужбовець.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

Зараз на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку 12 березня проросійські бойовики 11 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.

Протягом 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.