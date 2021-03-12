За день на Донбасі 11 порушень режиму тиші: окупанти гатять із забороненої зброї

На дії російських окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед наших захисників немає

Від початку доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Росії. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу населених пунктів Катеринівка та Південне, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», поблизу Старогнатівки, збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Гнутове загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК також повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Зокрема, патруль СММ ОБСЄ 10 березня, перебуваючи на тимчасово-окупованих територіях Луганської області поблизу населеного пункту Сентянівка, здійснював запланований політ безпілотника малого радіуса дії. В цей час спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місцеположення патруля місії. Команда СММ була вимушена приземлити БПЛА та залишила район.

Також, перебуваючи біля блокпосту збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Золоте-5, у межах ділянки розведення спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження. Вимоги Місії щодо демонтажу контейнерів і далі не виконуються окупантами.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.