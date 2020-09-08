Шкарлет запевняє, що батьки не повинні купувати маски в школу



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Шкарлет запевняє, що батьки не повинні купувати маски в школу

Шкарлет повідомив, що якщо у батьків вимагають здати гроші на маски або санітайзери вони можуть звертатись на гарячу лінію Міносвіти

Матеріально технічне та фінансове забезпечення закладів середньої освіти, в тому числі забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту, покладено на органи місцевого самоврядування.

Про це в ефірі студії «Ранку з Україною» на телеканалі «Україна» повідомив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, щотижня, починаючи з липня, МОН проводило селекторні наради з обласними, міськими управліннями освіти, а також з директорам шкіл та вчителями і просило інформувати про готовність закладів освіти.

«Більша частина дійсно говорила, що майже готові і підручники, і засоби гігієни, засоби індивідуального захисту, дезінфектори»,– сказав Шкарлет.

Також, відповідаючи на запитання, що робити батькам у разі, якщо їх наполегливо просять придбати маски та санітайзери для школи т.в.о. міністра зазначив, що це має ознаки корупційної складової.

«Ви знаєте, якщо наполегливо просять, то це вже напівкорупційна складова»,– зазначив він.

Також він повідомив, що якщо у батьків вимагають здати гроші на маски або санітайзери вони можуть звертатись на гарячу лінію Міністерства освіти і науки.

«Вимагати ніхто не має права»,– сказав Шкарлет.

Він також нагадав, що впродовж двох наступних тижнів Міністерство освіти і науки має намір перевірити всі регіони України щодо забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту для того, щоб отримати реальну картину.