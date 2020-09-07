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    Влада готує важливі зміни для власників депозитів. Стали відомі деталі

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    <span>Поріг в&nbsp;200 тис. грн для відшкодування вкладів було встановлено в&nbsp;вересні 2012 року</span> - Влада готує важливі зміни для власників депозитів. Стали відомі деталі
    Поріг в 200 тис. грн для відшкодування вкладів було встановлено в вересні 2012 року

    Держава може втричі підвищити суму гарантованого банківського вкладу

    Рада з фінансової стабільності повідомила план підняття суми гарантованого державою відшкодування банківських вкладів у випадку неплатоспроможності банків з 200 тисяч грн до 600 тисяч грн.

    Таке підвищення Рада рекомендувала здійснити після конвертації поточних зобов’язань ФГВФО перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість Фонду підвищити гарантії по вкладам.

    За даними ФГВФО, повністю захищені вклади (до 200 тис. грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках Фонду. За сумою гарантіями Фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

    Раніше у Фонді гарантування вкладів повідомляли про розробку проєкту закону, який передбачає поетапне збільшення до 2027 року суми гарантованого відшкодування до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті (зараз це 3,2 млн грн).

    У Фонді обговорювалося, що на першому етапі суму гарантій підвищать до 600-800 тис. грн.

    Зазначимо, що Рада з фінансової стабільності виявляє загрози для фінансової стабільності та розробляє рекомендації, щоб нівелювати вплив загроз на фінансову систему. Її було утворено у 2015 році. До складу Ради входять голова Нацбанку та його заступник, міністр фінансів і його заступник, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

    Національний банк економіка банки гроші фінанси
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