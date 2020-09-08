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    182 малюки народилися в Одесі минулого тижня

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    Изображений себя в виде&nbsp;&laquo;берегини&raquo; Тимошенко не хочет - 182 малюки народилися в Одесі минулого тижня
    Изображений себя в виде «берегини» Тимошенко не хочет

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилося на світ 182 новонароджених.

    За тиждень населення Одеси поповнили дві пари близнюків.

    Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками, яких з'явилося на світ 97 - на п'ять дітей більше, ніж попереднього тижня.

    Першою в День міста в нинішньому році також народилася маленька одеситка.

    Також за тиждень побачили світ 85 новонароджених хлопчиків.

    Найбільша кількість дітей минулого тижня з'явилася на світ у міському пологовому будинку №5 - 60 малюків.

    Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №2, №4 та №5.

    У міському пологовому будинку №7 наразі проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт. Роботу пологового будинку №7 у звичайному режимі планується відновити з 14 вересня 2020 року.

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