182 малюки народилися в Одесі минулого тижня
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень
Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилося на світ 182 новонароджених.
За тиждень населення Одеси поповнили дві пари близнюків.
Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками, яких з'явилося на світ 97 - на п'ять дітей більше, ніж попереднього тижня.
Першою в День міста в нинішньому році також народилася маленька одеситка.
Також за тиждень побачили світ 85 новонароджених хлопчиків.
Найбільша кількість дітей минулого тижня з'явилася на світ у міському пологовому будинку №5 - 60 малюків.
Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №2, №4 та №5.
У міському пологовому будинку №7 наразі проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт. Роботу пологового будинку №7 у звичайному режимі планується відновити з 14 вересня 2020 року.