Шкіряк обіцяє, що «команда Авакова» скоро себе покаже

Шкіряк зізнався, що за сім років роботи в МВС ніколи так не кайфував, як після звільнення з відомства

«Коли прийде час, ми все скажемо», – інтригує соратник звільненого глави МВС

Соратник ексміністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що зараз команда Авакова не тільки відпочиває, а й формує стратегію на майбутнє.

«Арсен Борисович як державник, який своє життя поклав для захисту України, буде продовжувати це робити. І поза межами міністерства він не буде лишатися осторонь подій, що відбуваються в країні», – сказав соратник Авакова в інтерв’ю «Главкому».

Зі слів колишнього урядовця, переформатована команда ексміністра внутрішніх справ досі існує, вона заявить про себе, коли настане час.

«Це озвучить сам Арсен Борисович. Звісно, хтось вирішив працювати в інших командах, а, наприклад, я залишаюсь поряд з Аваковим. Коли прийде час, ми все скажемо. Просто часу минуло ще дуже мало, зараз ми відпочиваємо, але в той самий час і формуємо стратегію на майбутнє», – повідомив Зорян Шкіряк.

Ексрадник очільника МВС додав, що за сім років роботи в МВС ніколи так не кайфував, як після звільнення з відомства.

«Можу сказати, що відбудеться перезавантаження думок, змістів, багато висновків доведеться зробити. На жаль, є певні розчарування, зокрема, в деяких людях і друзях», – зізнався Шкіряк.

Нагадаємо, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника МВС 13 липня. Він очолював міністерство з початку 2014 року. Слідом за Аваковим звільнився його багаторічний радник Зорян Шкіряк. Згодом Нацполіцію покинули очільник поліції Києва Андрій Крищенко, керівник поліції Чернівецької області Анатолій Дмитрієв та головний поліцейський Харківщини Андрій Рубель.

Наступною жертвою чисток серед силовиків може стати генпрокурорка Ірина Венедиктова, вважає генерал-лейтенант міліції, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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