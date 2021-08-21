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    Генерал Москаль назвав наступну жертву чисток серед силовиків

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    За інформацією джерел в оточенні президента, у вересні Ірина Венедіктова може залишити посаду - Генерал Москаль назвав наступну жертву чисток серед силовиків
    За інформацією джерел в оточенні президента, у вересні Ірина Венедіктова може залишити посаду
    Фото з відкритих джерел

    Москаль про Венедіктову: «На Банковій в ній бачать потенційного зрадника»

    Генпрокурорку Ірину Венедіктову можуть незабаром звільнити. На Банковій вважають, що вона є потенційною зрадницею. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генерал-лейтенант міліції, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

    За словами Москаля, Володимир Зеленський з Андрієм Єрмаком всюди розставляють лише людей, які поклялися їм у вірності.

    «Не Єрмак її рекомендував, тож в ній бачать потенційного зрадника. Так само Янукович-молодший свого часу всіх підбирав та рекомендував батькові, але потім всі ці люди повтікали. Сам старший Янукович чого втік? Бо він почав всім дзвонити, а нікого вже не було. Це такий «синдром Чаушеску»: вся нинішня відданість абсолютно нічого не гарантує. Якщо, не дай Бог, буде ситуація на кшталт Майдану зразка 2014 року, всі нинішні одразу залишать і Зеленського, і Єрмака», – переконаний Москаль.

    Генерал не виключає, що в Україні можуть бути нові майдани. «В Україні така ситуація, що може хтось комусь наступити на ногу в тролейбусі – і почнеться. Я ж ходжу по вулиці, з людьми говорю…» – сказав він.

    До слова, за інформацією джерел в оточенні президента, свою посаду на прохання Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

    Нещодавно Венедіктова заявила про створення у Службі безпеки України та Нацполіції «департаментів війни» для розслідування злочинів, пов’язаних із військовою агресією Росії.

    Також стало відомо, що прокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію.

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    Теги: прокуратура Генпрокурор Геннадій Москаль Закарпаття розслідування Закарпатская область Ірина Венедіктова
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    Генерал Москаль назвав наступну жертву чисток серед силовиків