Очільник поліції Києва подав у відставку

Андрій Крищенко очолював поліцію Києва з 15 грудня 2015 року

Андрій Крищенко написав заяву про звільнення

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко написав рапорт на звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Він написав рапорт на звільнення», – повідомив співрозмовник видання.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього він очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

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