Школярі отримуватимуть свідоцтво замість атестату про середню освіту



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Атестат про середню освіту замінять на свідоцтво

Постанову про зміну документів про освіту було ухвалено під час засідання уряду 6 березня

Міністерство освіти замінить в українських школах атестат про отримання середньої базової/повної освіти на свідоцтво. Про це повідомили у МОН.

Наголошується, що відтепер українські школярі будуть отримувати після 4-го класу свідоцтво про отримання початкової освіти, після 9-го - свідоцтво про отримання базової середньої освіти; а після завершення школи в 11-му (12) класі - свідоцтво про отримання повної загальної середньої освіти. Відповідну постанову було ухвалено під час засідання уряду 6 березня.

Зазначається, щоб всі ці документи були доступні для осіб з вадами зору, їх почнуть виготовляти з використанням шрифту Брайля.

«Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але у всіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи повинні бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами в школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано. Відтепер така можливість з'явиться», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

