Подання на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної – вже у Раді



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Вадим Пристайко поїде до Британії послом від України Фото: УНІАН

Проєкти постанов одержано Верховною Радою 3 червня та передано на розгляд керівництву

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на сайті Ради опублікований проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Пристайка та №3584 про призначення Стефанішиної. Ініціаторами постанов є Кабмін.

Проєкти постанов одержано Верховною Радою 3 червня та передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувало, що «Слузі народу» стало відомо про плани щодо призначення Пристайка послом України у Великій Британії.

Фракція «Слуга народу» погодила генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції