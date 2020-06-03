  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Подання на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної – вже у Раді

    • Розсилка
    <span>Вадим Пристайко поїде до Британії послом від України</span> - Подання на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної – вже у Раді
    Вадим Пристайко поїде до Британії послом від України
    Фото: УНІАН

    Проєкти постанов одержано Верховною Радою 3 червня та передано на розгляд керівництву

    Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

    Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

    Зокрема, на сайті Ради опублікований проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Пристайка та №3584 про призначення Стефанішиної. Ініціаторами постанов є Кабмін.

    Проєкти постанов одержано Верховною Радою 3 червня та передано на розгляд керівництву.

    Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувало, що «Слузі народу» стало відомо про плани щодо призначення Пристайка послом України у Великій Британії.

    Фракція «Слуга народу» погодила генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції

    Кабмін Верховна Рада кадрові зміни партія Слуга народу уряд фракція Євгенія Кравчук звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ