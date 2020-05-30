В Офісі Президента розповіли, як будуть вирішувати кадрові питання в Україні



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Заступник керівника ОП готовий підтримувати всі проєкти академії, спрямовані на підвищення якості підготовки державних управлінців

«Україні потрібні професійні державні управлінці» – заступник керівника ОП

Влада у тісному союзі з Національною академією державного управління при Президентові зможе прибрати з порядку денного кадровий голод в Україні.

Такою думкою перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов поділився з читачами свого Тelegram-каналу після зустрічі з керівництвом академії.

«Перезавантаження української влади, що почалося з обранням Президентом України Володимира Зеленського, вимагає від усіх нас пошуку і підготовки висококласних держуправлінців для органів влади всіх рівнів. Упевнений, що в тісному союзі з академією ми зможемо прибрати з порядку денного кадровий голод в Україні. Готовий підтримувати всі проєкти академії, спрямовані на підвищення якості підготовки державних управлінців», – зазначив Трофимов.

Він наголосив на тому, що Україні потрібні професійні державні управлінці, а Національна академія державного управління при Президентові України вже 25 років дає знання тим, хто вже став або тільки планує стати найкращими в публічному управлінні.

Трофимов обговорив зі співробітниками Академії, а також т.в.о. президента Академії Анатолієм Савковим та її експрезидентом (2016-2019 рр..) Василем Куйбідою труднощі, з якими довелося зіткнутися закладу в останні 6 років, а також плани на майбутнє.

Нагадаємо, «Слуга народу» наприкінці травня оголосить своїх кандидатів у мери.