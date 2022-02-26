Шпиталі в Криму заповнені пораненими російськими солдатами – ЗМІ

«Хірургів не відпускають додому. Морг повний»

Мобільний військовий шпиталь, розгорнутий на території лікарні в Красноперекопську на півночі анексованого Криму, переповнений пораненими військовими, яких везуть з боку материкової частини України. Про це медперсонал шпиталю розповів виданню «Крим.Реалії».

«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», – наголосив співрозмовник видання. Він додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.

За словами джерела, співробітників лікарні в Красноперекопську пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів.

Джерело уточнило, що шпиталь почали будувати в перший день російського вторгнення, ще до оголошення його російським президентом Володимиром Путіним.

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