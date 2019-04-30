Шрі-Ланка розблокувала соціальні мережі



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Зняття тимчасової заборони після смертельних великодніх вибухів минулої неділі вже вступило в силу

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирисена віддав розпорядження зняти заборону на використання соцмереж та месенджерів, введений на території країни після серії вибухів, повідомляє телеканал News1st.

Зазначається, що зняття тимчасової заборони після смертельних великодніх вибухів минулої неділі вже вступило в силу.

Глава департаменту інформації при уряді Шрі-Ланки Накала Калувева закликав співгромадян "до відповідальної поведінки" з урахуванням збереження ймовірності повторення терористичних атак.

Нагадаємо, вісім вибухів сталися в неділю, 21 квітня, на території Шрі-Ланки в готелях і церквах під час великодніх служб, а також поряд з зоопарком в столиці країни Коломбо і в її центральному районі Дематагода.

Загальна кількість загиблих досягла 215 осіб, поранено близько 500.