Штаб АТО підтвердив повернення Катеринівки під контроль України

Військовослужбовці ЗСУ допомагають місцевому населенню повертатися до мирного життя

Населений пункт Катеринівка Луганської області вже тривалий час знаходиться під контролем українських військових. Про це повідомив прес-центр штабу АТО. «Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовослужбовці ЗСУ допомагають місцевому населенню повертатися до мирного життя

Населений пункт Катеринівка Луганської області вже тривалий час знаходиться під контролем українських військових.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань і поверненню до мирного життя», - йдеться в заяві.

31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку.

«В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі подекуди пострілюють із великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і просуватимемося далі, потроху, але не зупиняючись», — розповів в інтерв'ю «Військовому телебаченню» дислокований у селі військовослужбовець.