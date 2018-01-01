Штаб АТО підтвердив повернення Катеринівки під контроль України
- Вчора, 23:31
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Військовослужбовці ЗСУ допомагають місцевому населенню повертатися до мирного життя
Населений пункт Катеринівка Луганської області вже тривалий час знаходиться під контролем українських військових.
Про це повідомив прес-центр штабу АТО.
«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, вже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань і поверненню до мирного життя», - йдеться в заяві.
31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку.
«В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі подекуди пострілюють із великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і просуватимемося далі, потроху, але не зупиняючись», — розповів в інтерв'ю «Військовому телебаченню» дислокований у селі військовослужбовець.