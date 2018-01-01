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    Штаб АТО: у другій половині минулої доби на Донбасі зберігався режим тиші

    Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України
    Друга половина минулої доби починаючи з 15:30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і
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    Український військовослужбовець
    Український військовослужбовець

    Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України

    Друга половина минулої доби починаючи з 15:30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.

    Натомість, вчора вдень російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і застосували по позиціях Збройних сил України, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи.

    Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на донецькому напрямку противник вів вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів та гранатометів біля Водяного, що на Приазов’ї. Біля Павлополя бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів.

    Крім того, важкі міномети, гранатомети та ПТРД ворог застосував у районі шахти Бутівка, а 82-мм міномети і стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли біля Верхньоторецького.

    На луганському напрямку зафіксовано п’ять розривів від міномету калібру 82-мм довкола Новолуганського.

    Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України. В одному випадку українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

    «Внаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте один захисник зазнав бойової травми. Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я військовослужбовця як задовільний», - резюмували у штабі АТО.

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