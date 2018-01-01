Штаб АТО: у другій половині минулої доби на Донбасі зберігався режим тиші

Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України

Друга половина минулої доби починаючи з 15:30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і



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Український військовослужбовець

Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України

Друга половина минулої доби починаючи з 15:30 минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.

Натомість, вчора вдень російсько-окупаційцні угруповання вперше у цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемер’я грубо порушили Мінські домовленості і застосували по позиціях Збройних сил України, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на донецькому напрямку противник вів вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм, важких мінометів та гранатометів біля Водяного, що на Приазов’ї. Біля Павлополя бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ зі 120-мм мінометів.

Крім того, важкі міномети, гранатомети та ПТРД ворог застосував у районі шахти Бутівка, а 82-мм міномети і стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї незаконні збройні формування прицільно стріляли біля Верхньоторецького.

На луганському напрямку зафіксовано п’ять розривів від міномету калібру 82-мм довкола Новолуганського.

Загалом минулої доби зафіксовано шість обстрілів укріплень Збройних сил України. В одному випадку українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

«Внаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте один захисник зазнав бойової травми. Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я військовослужбовця як задовільний», - резюмували у штабі АТО.