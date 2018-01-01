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    Події в Україні

    Окупанти вперше під час перемир’я в АТО застосували артилерію

    Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних сил України
    Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із заборонених мінськими угодами видів озброєння укріплення Збройних сил України. Сьогодні, вперше за час перемир’я, окупанти застосували артилерію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському
    • Сьогодні, 18:28
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    В одному випадку обстрілу українські воїни давали ворогу адекватну відповідь
    В одному випадку обстрілу українські воїни давали ворогу адекватну відповідь

    Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних сил України

    Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із заборонених мінськими угодами видів озброєння укріплення Збройних сил України. Сьогодні, вперше за час перемир’я, окупанти застосували артилерію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    На Луганському напрямку під обстрілом противника опинилися наші позиції поблизу Новолуганського, де, крім стрілецької зброї, бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів.

    На Донецькому напрямку від початку доби було гарячіше. На Приазов’ї майже годину тривав ворожий обстріл з гранатометів, 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм по укріпленнях сил АТО на підступах до Водяного. Тут загарбники випустили понад два десятки боєприпасів. У цьому ж районі, довкола Павлополя, незаконні збройні формування вели вогонь з важких мінометів.

    На інших ділянках нашої оборони агресор вдався до обстрілів наших позицій зі 120-мм мінометів і гранатометів неподалік шахти Бутівка, а зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів – біля Кам’янки. Також з гранатометів різних видів і стрілецької зброї ворог порушував перемир’я поблизу Верхньоторецького.

    Загалом, від початку доби вздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних сил України. В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

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