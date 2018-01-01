Штаб: бойовики обстрілювали бійців АТО з великокаліберних мінометів
- Сьогодні, 06:24
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Внаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав
Протягом минулої доби бойовики російсько-окупаційних угрупувань продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й із мінометів великого калібру, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення.
Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.
Так, на луганському напрямку уся вогнева активність російського агресора була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Противник неодноразово застосовував міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по опорних пунктах ЗСУ довкола населеного пункту Луганське.
На донецькому напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Лебединського на Приазов’ї, чим грубо порушив Мінські домовленості.
Загалом, минулої доби, зафіксовано чотири прицільних обстріли з боку загарбників. Внаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.
Як повідомляв «Главком», місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 640 вибухів на Донбасі.