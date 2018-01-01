Штормове попередження оголошено у трьох областях України
- Сьогодні, 16:45
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Рятувальники повідомили про штормове попередження
На заході України в суботу, 3 лютого, очікуються дуже сильний дощ і мокрий сніг. Також пориви вітру будуть посилюватися до 17-22 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У трьох областях на заході України від 3 лютого очікується різке погіршення погодних умов. Оголошене штормове попередження.
Так, у Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях очікується сильний дощ і мокрий сніг, у Карпатах - дуже сильний мокрий сніг і хуртовини.
При цьому пориви вітру будуть посилюватися до 17-22 м/с.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомив, що у вихідні в Україні збережеться показник стовпчика термометра вище нуля. У суботу на заході та півночі України дощитиме, в неділю на всій території країни дощі, на заході та півночі - зі снігом.