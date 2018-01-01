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    Штормове попередження оголошено в шістьох областях України

    Очікуються пориви вітру 15-20 м/с
    Рятувальники попередження про пориви вітру в Україні у середу, 31 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. «31 січня вночі в Україні, вдень у Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні. Крім того,
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    Укргідрометцентр попередив про сильні пориви вітру
    Укргідрометцентр попередив про сильні пориви вітру

    Очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    Рятувальники попередження про пориви вітру в Україні у середу, 31 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    «31 січня вночі в Україні, вдень у Луганській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, 31 січня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Як повідомлялося, у середу на територію України переміститься порція більш прохолодного повітря зі Скандинавії, тому температура в більшості областей знизиться, погоду з незначними опадами будуть визначати атмосферні фронти, до того ж збережеться штормовий вітер.

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