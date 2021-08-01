Метеорологи Єгипту попередили про спеку до 46 градусів

Хвиля спеки протримається в Єгипті рівно два тижні

Метеорологи Єгипту попередили, що на країну насувається аномальна спека, яка протримається як мінімум два тижні. Про це повідомляє Генеральне управління метеорології країни.

Як розповіли фахівці, аномально висока температура встановилася в усьому регіоні Східного Середземномор'я. За їхніми словами, саме вона привела до лісових пожеж в Туреччині. У самому Єгипті місцями температура перевищує 40 градусів.

Так, протягом тижня в Каїрі очікується до 40-44 градусів, в Шарм-еш-Шейху - до 42-44 градусів, а на півдні Єгипту, де розташовані популярні у туристів міста Асуан і Луксор, - до 46 градусів.

При цьому вологість повітря при цьому може досягати 85 відсотків в столиці, і 60 відсотків на півдні Синая.

Відзначається, що хвиля спеки протримається в країні рівно два тижні.

Метеорологи закликали уникати тривалого перебування під сонячним світлом без захисту, в тому числі і через екстремально високих рівнів ультрафіолетового випромінювання вдень.

Клімат в Україні і в усьому світі продовжить змінюватися. У підсумку через зміну клімату в містах неможливо буде жити.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

Джерело: РИА Новости