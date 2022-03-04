Данілов - нардепам від ОПЗЖ: не шляйтеся по блок-постах, бо розстріляють

Секретар РНБО заявив, що ОПЗЖ привела в Україну війну

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ розстрілом за наближення до блок-постів. Про це він сказав під час ефіру на телеканалі.

«Хотів би прямо сказати деяким депутатам ОПЗЖ: якщо ви будете шлятися по наших блок-постах, то вас там будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетесь на наші пости і буде фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам там нічого робити. Це ви привели в нашу країну війну спільно з російськими агресорами», - заявив секретар РНБО.

Як повідомлялося, 4 березня на одному з блок-постів 206-й батальйон затримав народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.