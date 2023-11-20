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Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
За словами заступника керівника Офісу президента, зараз механізм реформи доопрацьовується з Міністерством юстиції, з командою юристів Офісу президента
фото з відкритих архівів

Законопроєкт буде внесений до Верховної Ради Кабміном

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю виданню «Економічна правда» розповів про те, як відбуватиметься реформа Бюро економічної безпеки.

«Це дуже складне процесуальне питання, яке пов'язане не із законом про Бюро економічної безпеки БЕБ, який намагаються піарити окремі депутати. Воно пов'язане з цілою низкою, напевно, до 10 законодавчих актів. Це і Кримінально-процесуальний кодекс, і закон «Про основи боротьби з організованою злочинністю», і «Про оперативно-розшукову діяльність», – пояснив Ростислав Шурма.

За словами заступника керівника Офісу президента, зараз механізм реформи доопрацьовується з Міністерством юстиції, з командою юристів Офісу президента.

«Розумієте, зареєструвати закон про БЕБ, про проведення конкурсу в БЕБ і бігати з цим прапором, розказувати – тепер усе змінилося – ну, нічого не зміниться. Важливо на рівні механіки зробити так, щоб дійсно ці забіги стали неможливими. І ми над цим працюємо, перебуваємо, десь за тиждень від подачі цього», – сказав Ростислав Шурма.

За його словами законопроєкт буде внесений до Верховної Ради Кабміном.

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