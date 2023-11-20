Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки

За словами заступника керівника Офісу президента, зараз механізм реформи доопрацьовується з Міністерством юстиції, з командою юристів Офісу президента

Законопроєкт буде внесений до Верховної Ради Кабміном

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма в інтерв'ю виданню «Економічна правда» розповів про те, як відбуватиметься реформа Бюро економічної безпеки.

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«Це дуже складне процесуальне питання, яке пов'язане не із законом про Бюро економічної безпеки БЕБ, який намагаються піарити окремі депутати. Воно пов'язане з цілою низкою, напевно, до 10 законодавчих актів. Це і Кримінально-процесуальний кодекс, і закон «Про основи боротьби з організованою злочинністю», і «Про оперативно-розшукову діяльність», – пояснив Ростислав Шурма.

За словами заступника керівника Офісу президента, зараз механізм реформи доопрацьовується з Міністерством юстиції, з командою юристів Офісу президента.

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«Розумієте, зареєструвати закон про БЕБ, про проведення конкурсу в БЕБ і бігати з цим прапором, розказувати – тепер усе змінилося – ну, нічого не зміниться. Важливо на рівні механіки зробити так, щоб дійсно ці забіги стали неможливими. І ми над цим працюємо, перебуваємо, десь за тиждень від подачі цього», – сказав Ростислав Шурма.

За його словами законопроєкт буде внесений до Верховної Ради Кабміном.