Швейцарія вимагає від РФ забрати своїх шпигунів додому



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Міністерство закордонних справ Швейцарії в цьому році вже тричі викликало посла Росії в Берні

Швейцарія зажадала від Росії припинити шпигунську діяльність на її території після того, як в останні дні стало відомо про два інциденти за участю російських шпигунів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Швейцарії в цьому році вже тричі викликало посла Росії в Берні, щоб висловити стурбованість з приводу підозрілих операцій, спрямованих на розташовані в Швейцарії організації, включаючи лабораторію, яка використовується для випробування хімічної зброї.

«Швейцарський департамент закордонних справ закликав Росію негайно припинити незаконну діяльність на швейцарській землі або проти швейцарських об'єктів», - йдеться в заяві МЗС.

Минулої п'ятниці Швейцарське розвідувальне агентство повідомило про спільну операцію з британськими та голландськими колегами із затримання двох російських шпигунів, які намагалися отримати дані з хімічної лабораторії в Шпіц недалеко від Берна. Підозрювані були затримані в Нідерландах і вислані з країни.

Крім того, швейцарська прокуратура заявила, що два російських шпигуна, заарештованих в Нідерландах, також підозрюються в спробі здійсненнякібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).

Також як стало відомо, росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких британська влада підозрює в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів, зробили щонайменше шість окремих поїздок у Женеву (Швейцарія) перед замахом у британському місті Солсбері.